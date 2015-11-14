Британия поможет Франции, где в Париже произошли нападения - Кэмерон

I am shocked by events in Paris tonight. Our thoughts and prayers are with the French people. We will do whatever we can to help. — David Cameron (@David_Cameron) 13 Листопад 2015

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа Парижа, а также в театре Батаклан в 11-м округе, где проходил концерт калифорнийской рок-группы.

Кроме того, два или три взрыва, предположительно, гранат, прозвучали в непосредственной близости от стадиона Стад де Франс, где проходил товарищеский матч Франция - Германия. На матче присутствовал президент Франции Франсуа Олланд, сообщает РИА Новости.

"Я шокирован событиями в Париже. Молюсь и думаю о французском народе. Мы сделаем все, что возможно, чтобы помочь", - написал Кэмерон на своей станице в Twitter.