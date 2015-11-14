СМИ сообщают о 50 жертвах нападений во Франции
00:29, 14 ноября 2015Мир
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По меньшей мере 50 человек погибли в результате нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени.
REUTERS
Об этом сообщает RTL.
Ранее сообщалось о 30 погибших
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов Х округа Парижа, а также в театре "Батаклан" в ХI округе, где проходил концерт калифорнийской рок-группы. В театре находятся заложники.
Кроме того, два или три взрыва, предположительно, гранат, прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция — Германия. На матче присутствовал президент Франции Франсуа Олланд.
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