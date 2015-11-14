СМИ сообщают о 50 жертвах нападений во Франции

Об этом сообщает RTL.

Ранее сообщалось о 30 погибших

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов Х округа Парижа, а также в театре "Батаклан" в ХI округе, где проходил концерт калифорнийской рок-группы. В театре находятся заложники.

Кроме того, два или три взрыва, предположительно, гранат, прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция — Германия. На матче присутствовал президент Франции Франсуа Олланд.