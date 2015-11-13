Die Presse: Станет ли Португалия второй Грецией?

Об этом пишет Карл Гаульхофер в своей статье «Станет ли Португалия второй Грецией?», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Шумная Греция давно обеспечила себе все заголовки с помощью собственноручно устроенной трагедии. Спокойный, положительный пример затерялся на ее фоне: Португалия. В стране на Атлантическом побережье, так же как у Греции, почти десять миллионов жителей, довольно закрытая экономика и огромная задолженность. Но Лиссабон продемонстрировал основательное кризисное управление, следовал требованиям доноров, избавился от их опеки и уже полтора года снова финансирует себя на рынке капитала в качестве надежного заемщика. По крайней мере, до сегодняшней пятницы. После переворота левого альянса, который во вторник сверг правительство Пасуша Коэлью, успехи последних четырех лет, достигнутые огромными усилиями, окажутся под вопросом. «Скромная отличница» может внезапно оказаться в заголовках газет – как проблемный ребенок и гвоздь в крышку гроба Европы, как новая Греция.

Этого не ожидал никто. Как это произошло? Сказать, что португальцы устали от экономии, было бы слишком поверхностно. Правая либеральная партия Коэлью на выборах несколько недель назад получила 38 процентов голосов. Традиционно умеренные социалисты были на втором месте с 32 процентами. Договор с небольшими радикальными партиями левого крыла никогда не был для них предметом обсуждения. Коммунисты хотят выйти из еврозоны, марксистский левый фронт – отказаться от какой-либо бюджетной дисциплины, и обе хотят «пересмотреть» суверенный долг – то есть, не выплачивать его. Но теперь этот странный союз стал, по меньшей мере, правительством меньшинства с молчаливыми партнерами. Разумеется, португальцы хотели некоторого смягчения мер экономии. Но этого они не хотели: Согласно опросам, только 27 процентов приветствуют левый конгломерат у власти.

Даже пункты, по которым можно было бы быстро достичь согласия, пробуждают плохие воспоминания о переменах греческой «Сиризы»: остановка и отмена приватизации, больше денег, 35-часовая рабочая неделя для госслужащих и четыре выходных. Кроме того, повышение минимальной заработной платы и пенсий. В то же время глава социалистов Коста успокаивает обеспокоенный Брюссель: он позаботится о том, чтобы в любом случае дефицит бюджета в следующем году был ниже трех процентов. Как он собирается это сделать, он, конечно, не говорит. Предположительно он полагается на «самофинансирование» посредством роста покупательной способности – политика, которая при социалистическом правительстве стала причиной португальского долгового кризиса.

Резкий поворот произошел в Португалии в неподходящее время. Хотя, кажется, многое было достигнуто: Экономика в течение некоторого времени снова выросла чуть менее, чем на два процента, уровень безработицы снизился с 16 до 12 процентов, дефицит – с более чем одиннадцати до трех процентов. Впервые за последние десятилетия у страны положительное сальдо торгового баланса, то есть, в экономическом плане она стоит на своих ногах. Тем не менее, экономика остается очень хрупкой: кроме огромного государственного долга почти в 130 процентов от ВВП, есть еще и высокая задолженность предприятий и домашних хозяйств – в общей сложности больше, чем в Греции. Значит, восстановление шаткое. Именно сейчас должны следовать структурные реформы, которые ввиду лихорадки из-за мер жесткой экономии, отошли на второй план: более гибкое регулирование заработной платы, более эффективный сбор налогов, реформа пенсионной системы. Левый альянс вряд ли займется их реализацией.

Полезное давление со стороны инвесторов

Вместо этого, они отменяют то, что Коэлью пообещал компаниям: сокращение налогов с корпораций и дополнительных расходов по заработной плате. Такие действия могут привести очень сдержанных предпринимателей на баррикады: В открытом письме к президенту Каваку Силве они объявили, что были вынуждены сократить запланированные инвестиции и приостановить создание новых рабочих мест. Последнее слово теперь за главой государства. Но его альтернатива также не добавляет оптимизма: до скорейших перевыборов весной бессильное переходное правительство Коэлью также создало бы нестабильную ситуацию в стране.

Мрачный сценарий? По одной причине ситуацию в Португалии можно рассматривать с гораздо большим оптимизмом, чем в Греции: тот факт, что страна снова получает финансирование на международных рынках капитала, значительно уменьшает вероятность роковых ошибок. Частные инвесторы не торгуются в течение нескольких месяцев. Они быстро действуют: продают долговые обязательства, чтобы резко повысить доходы и сделать невозможным рефинансирование. В этом случае, социалистам придется реагировать, и это может быстро разрушить их союз с радикалами.

Первое испытание огнем состоится уже в пятницу. Волнения назревают в далекой Канаде, в рейтинговом агентстве DBRS. Никогда не слышали? Оно небольшое, но важное для ЕЦБ. В рамках своей программы покупки облигаций ЕЦБ может приобретать только ценные бумаги тех государств, которым, по крайней мере, одно из четырех рейтинговых агентств присвоило «инвестиционный класс». Три больших агентства оценивают Португалию гораздо хуже. Остается только DBRS, которое в пятницу предоставит новую оценку. Если страна и там потеряет свой статус надежного плательщика, то ЕЦБ придется принимать меры – либо по указу нарушить свои собственные правила. Это тоже очень напоминает Грецию.