Американский дрон нанес удар по главному палачу ИГИЛ
Смерть террориста пока не подтверждена.
Американские военные осуществили атаку беспилотником на палача ИГИЛ, известного под псевдонимом "Джихадист Джон" (Мохаммеда Эмвази). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в США.
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Атака была осуществлена в окрестностях сирийского города Ракка, который "Исламское государство" считает своей столицей, сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.
"Мы уточняем результаты ночного налета и сообщим дополнительную информацию", - добавил он, объясняя, что смерть джихадиста пока не подтверждена.
Однако, как сообщил корреспондент ABC News Брайан Росс в Twitter, американские военные считают его убитым.
Если операция окажется успешной, смерть Эмвази подсуммирует более чем год попыток Запада уничтожить боевика, который стал особенно известен в августе 2014 после появления в сети видео, где он обезглавливает американского журналиста Джеймса Фоули. С того времени он неоднократно фигурировал в видео казней иностранных заложников ИГИЛ.