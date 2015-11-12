Путин-ТВ: у России есть "грязная бомба" - The Daily Beast

В статье Дэвида Эйкса под названием "Путин-ТВ: у России есть «грязная бомба»", опубликованной на сайте издания The Daily Beast, пишется о том, что на заседании высокопоставленных российских военачальников камера якобы запечатлела отрывок возможного плана Кремля по созданию невероятного и пугающего нового оружия – рассеивающей радиоактивное излучение «грязной бомбы». Ее должна доставлять беспилотная подводная лодка, которая, в свою очередь, находится на другой субмарине.

Проблема в том, что мы не можем знать наверняка, существует ли это оружие на самом деле или это просто провокация СМИ, чтобы мы думали, будто президент России Владимир Путин заполучил в свой арсенал опасную новую игрушку. Если это правда, то Россия – первая страна, близкая к тому, чтобы получить в свое распоряжение оружие, хотя и не столь разрушительное, как атомная бомба, но способное излучать смертельную радиацию на большой территории, делая ее непригодной для жилья. Если это обман, то перед нами новый пункт из длинного списка фейков кремлевских СМИ.

«Это правда, некоторые секретные данные действительно попали в кадр, но затем были удалены», сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду о загадочном кадре. «Мы надеемся, что это не повторится».

Технические аспекты такого устройства не так уж сложны. «Грязная бомба» - это просто любой боеприпас, содержащий обычные взрывчатые вещества, инкапсулированные в радиоактивный материал. Она взрывается, как любой обычный боеприпас, но ее осколки облучены, и поэтому остаются опасными гораздо более длительное время, чем фрагменты любой стандартной бомбы.

По сравнению с ядерным оружием, «грязную бомбу» сделать легко– и ее использование, хотя и является крайне провокационным, но вряд ли сможет стать причиной мирового Армагеддона. Но они все еще представляют достаточно большую угрозу; в 1970-х годах, Соединенные Штаты и Россия даже были довольно близки к их запрету.

На этой неделе Путин посетил черноморский город Сочи для встречи с высокопоставленными офицерами и чиновниками военной промышленности России. Камера принадлежащего государству «Первого канала» была в комнате, и, по-видимому, случайно, сняла офицера, когда тот раскрыл страницу из книги брифинга.

«Первый канал» показал эти кадры, по крайней мере, один раз, прежде чем отредактировать сюжет, чтобы удалить брифинг, возможно, по настоянию правительственных цензоров. Но внимательные зрители уже опубликовали первоначальный сюжет на YouTube – и занялись распространением скриншотов в социальных медиа.

На временном отрезке 1:46 в видео можно рассмотреть два заголовка. «Океанская многоцелевая система Статус-6» и «Разработчик – конструкторское бюро Рубин». И, ниже, некоторые пояснения и иллюстрации.

«Назначение: поражение важных объектов экономики противника в районе побережья», написано в тексте, «и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени».

В книге брифинга в Сочи есть иллюстрации торпедообразного роботизированного транспортного средства, а также двух больших подводных лодок – атомных судов «Проект 09852» и «Проект 09851», которые находятся на стадии строительства для ВМФ России, и которые, как сообщается, оптимизированы для спасения, разведки и других подводных спецопераций.

«Сегодня в Сочи Путину представят «Статус-6» - оружейную систему, «грязную бомбу», разработанную Рубином», написал Павел Подвиг, независимый военный аналитик в Женеве. «Похоже, будет и подводный дрон, запускаемый с мини-субмарины», добавил Подвиг.

Все это звучит очень страшно, как холодная война 2.0. Но, возможно, смысл не в этом? С одной стороны, на этих изображениях нет надписей «Совершенно секретно» или «Конфиденциально», которых можно было бы ожидать от документов Министерства обороны России с изложением данных о новом ядерном потенциале. Во-вторых, всегда есть вероятность, что это "случайное" раскрытие государственной тайны таковым не являлось.

Советская разведка, в которой когда-то служил Путин, овладела искусством дезинформации – целенаправленного распространения лжи для того, чтобы обмануть Запад. Это часто подразумевало не только распространение клеветнических фальшивых новостных сюжетов о США и их союзниках, и размещение их в западных газетах, но и создание сфабрикованных историй или частичное предоставление информации разведки из Москвы, чтобы лучше управлять реакцией американцев. Одним из наиболее известных примеров дезинформации был поддельный «доклад о конце света», который КГБ Юрия Андропова подготовило в конце 70-х годов для того, чтобы заставить Вашингтон отказаться от своих планов по размещению ракет «Першинг-2» в Западной Европе. Советская академия наук сфабриковала целое исследование о кошмарных экологических последствиях ядерной зимы, чтобы его потом можно было распространить среди групп-защитников мира и экологии по другую сторону железного занавеса, чтобы демократические массы своим давлением заставили правительство отказаться от «Першингов».

Скорее, нарочно, чем по недосмотру, «Первый канал» дал внимательным зрителям возможность увидеть удивительно понятные технические характеристики новой системы российского оружия. Впрочем, вполне вероятно, что зрителям показали именно то, что было необходимо Кремлю – планы чего-то несуществующего.

Например, американский аналитик по контролю над вооружениями Джеффри Льюис отнесся к этому скептически. «Это звучит безумно», сказал он The Daily Beast в электронной почте. Льюис сказал, что он изо всех сил пытался понять концепцию «грязной бомбы». «Я думаю, смысл в том, что вы делаете территорию непригодной для эксплуатации – например, авиабазы ​​или, что еще более мрачно, фермы и источники пищи».

В статье 2014 года в Foreign Policy, Льюис напомнил всем историю «грязных бомб». Как Россия возилась с радиологическим оружием в 1950-х. И, как во время самых темных дней войны в Корее, когда была угроза, что китайские и северокорейские войска разгромят американские [войска], генерал армии США Дуглас МакАртур предложил «высеять полосу радиоактивного цезия вдоль Маньчжурии в качестве своего рода «санитарного кордона» против продвижения китайцев».

Армия проводила испытания прототипа «грязных бомб» в 1952 году, но посчитала их ненадежными. Вместо этого, Пентагон направил свое внимание на разработку маломощного ядерного оружия.

Тем не менее, перспектива радиологической войны настолько напугала лидеров США и России, что в рамках переговоров об ограничении стратегических вооружений в 1970-х годах, Москва и Вашингтон предварительно договорились никогда не применять «грязные бомбы» - соглашение, которое рухнуло в начале 1990-х годов и «по-видимому, почти забыто сообществом контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением», пишет Льюис.

Совсем недавно, аналитики опасались, что страны-изгои, такие как Северная Корея и Ирак Саддама Хусейна, могут применить «грязные бомбы». Но, казалось, до сих пор, никто не был обеспокоен тем, что Россия может вернуться к своим глубоким советским корням... и возродить радиологическое оружие, которое когда-то стремилась запретить.