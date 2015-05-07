Немецкая разведка ограничила сотрудничество с американской спецслужбой

Как отмечает DW.DE со ссылкой на немецкие СМИ, это произошло после скандала о неправомерном сотрудничестве между Федеральной разведывательной службой Германии (BND) и американским Агентством национальной безопасности (NSA).

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Издание Süddeutsche Zeitung и медиакомпании NDR и WDR со ссылкой на информированные источники сообщают, что с начала текущей недели на базе BND в баварском городе Бад-Айблинг больше не перехватывают интернет-трафик для NSA.

Как сообщают немецкие СМИ, ранее BND с согласия Ведомства федерального канцлера выдвинула к США требование четко обосновать причины слежки за любым человеком или организацией. Это требование прозвучало после того, как недавно выяснилось, что NSA неправомерно использовало станцию в Бад-Айблінгу для слежки за европейскими политиками, европейскими организациями и дружественными европейскими государствами.

Но американцы после непродолжительного рассмотрения дела заявили, что не в состоянии предоставить BND такие обоснования, ибо это невозможно сделать в такой короткий срок. Сейчас на базе в Бад-Айблинге ведется только перехват телефонных переговоров и факсов, ведь для этого, в отличие от интернет-трафика, обоснование требовалось и раньше.

Между тем правительство Германии и администрация США ведут переговоры о реорганизации сотрудничества между спецслужбами обеих стран. После разоблачения летом прошлого года американского шпиона в рядах BND глава Ведомства федерального канцлера Петер Альтмаер провел продолжительные переговоры с главой аппарата Белого дома Денисом Макдоноу, сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на правительственные источники.

Согласно данным издания, в ближайшие месяцы сотрудничество между BND и NSA должно перейти на "формализованные" основы. Это предполагает и намерение пересмотреть действующие договоренности о перехвате спутниковых коммуникаций.