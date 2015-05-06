Меркель готова дать показания по делу о слежке спецслужб

Ранее вице-канцлер Зигмар Гаабриэль рассказал, что дважды спрашивал Ангелу Меркель о том, велась ли слежка за немецкими компаниями, передает Би-би-си. По его словам, она дважды ответила отрицательно.

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В среду перед парламентом должен давать показания министр внутренних дел Томас де Мезьер.

"Я дам показания и отвечу на вопросы там, где это будет необходимо, и это, если нужно, войдет в парламентское расследование. Я с удовольствием это сделаю", - сказала Ангела Меркель.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Ангела Меркель заявила, что поддерживает сотрудничество Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и американского Агентства национальной безопасности (NSA). Данное заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес BND, что та помогала NSA шпионить за европейскими политиками и компаниями, в частности, представителями Еврокомиссии и французского правительства.