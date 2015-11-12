Крушение A321: Большинство россиян считают, что причиной трагедии стал теракт или поломка самолета

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

"На вопрос о вероятных причинах катастрофы россияне, слышавшие о крушении, отвечают неоднозначно: 43% опрошенных склоняются к версии о теракте, а 35% полагают, что трагедия произошла в связи с технической неисправностью самолета… Вариант "ошибка пилотов" выбрали лишь 3% ответов", - говорится в сообщении.

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Как сообщают социологи, около половины опрошенных (47%) считают, что после крушения самолета в жизни страны в целом ничего не изменится. Те, кто прогнозирует перемены, говорят об усилении проверок и контроля авиакомпаний и аэропортов (15%).

По данным ВЦИОМ, чаще всего респонденты отмечали негативные последствия катастрофы: запрет полетов (прежде всего в Египет) — 9%, ухудшение отношений с другими странами (6%), отток туристов и проблемы в туротрасли (5%) и так далее.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 7-8 ноября среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Самолет A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 "Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург", потерпел катастрофу 31 октября на Синайском полуострове в Египте. Погибли все находившиеся на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.