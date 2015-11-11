Стало известно, когда завершится полная генетическая экспертиза останков жертв катастрофы А321
Генетическая экспертиза погибших в авиакатастрофе российского самолета А321 может завершиться к февралю 2016 года.
Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, передает Би-би-си.
"С учетом тех процедур, которые существуют в центре судмедэкспертизы, от трех недель до трех месяцев", - сказал он.
Ранее сообщалось, что материал для анализа ДНК следователи стали забирать сразу же в день авиакатастрофы, позже начался забор проб из тел погибших.
Выделить ДНК из материалов останков удалось в начале ноября.
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Напомним, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший 31 октября рейс 9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синайским полуостровом. Погибли все находившиеся на борту люди: 217 пассажиров и 7 членов экипажа.