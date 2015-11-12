Израиль осудил решение ЕС маркировать продукты из поселений - BBC

При этом он отметил, что то решение очень "напоминает темные времена нацистского прошлого", когда в Германии объявили бойкот товарам, изготовленным евреями, передает BBC Украина.

Ранее в среду стало известно, что Европейская комиссия одобрила правила маркировки продуктов, произведенных в еврейских поселениях, расположенных на оккупированных Израилем палестинских территориях.

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Теперь покупатели смогут увидеть, что товар, который они покупают, изготовили не на территории Израиля, а на Западном берегу реки Иордан, Голанских высотах или в Восточном Иерусалиме.

В Брюсселе подчеркнули, что речь идет лишь о техническом мероприятии, а не политическом решении