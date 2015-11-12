Израиль осудил решение ЕС маркировать продукты из поселений - BBC
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Европе должно быть стыдно за решение маркировать товары из еврейских поселений на Западном берегу.
При этом он отметил, что то решение очень "напоминает темные времена нацистского прошлого", когда в Германии объявили бойкот товарам, изготовленным евреями, передает BBC Украина.
Ранее в среду стало известно, что Европейская комиссия одобрила правила маркировки продуктов, произведенных в еврейских поселениях, расположенных на оккупированных Израилем палестинских территориях.
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Теперь покупатели смогут увидеть, что товар, который они покупают, изготовили не на территории Израиля, а на Западном берегу реки Иордан, Голанских высотах или в Восточном Иерусалиме.
В Брюсселе подчеркнули, что речь идет лишь о техническом мероприятии, а не политическом решении