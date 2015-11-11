Парламент Португалии отправил правительство в отставку через 11 дней после назначения
Парламент Португалии с подачи оппозиционных партий отправил в отставку правительство страны во главе с премьер-министром Педру Пасушем Коэльо через 11 дней после формирования Кабмина.
За вотум недоверия правительству проголосовали 123 депатута, 107 высказались против, пишет со ссылкой на The Telegraph Европейская правда.
Отмечается, что правительство Коэльо стало наиболее недолговременным в послевоенной истории Португалии. Его правящей партии было предложено продолжить работу после выборов 5 октября, в которых консервативная коалиция одержала победу, но потеряла парламентское большинство.
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Отставка правительства ожидалась после того, как три основные оппозиционные силы Португалии - умеренные социалисты, коммунисты и радикальный левый блок – объединились в попытке сформировать альтернативное правительство на прошлой неделе.
Ситуация в стране теперь зависит от решения президента Португалии Анибала Силвы, который обещал прекратить деятельность антиевропейских сил около месяца назад.
Так, он должен решить или пойдет на уступки и допустит формирование коалиции с левыми силами, или создаст временное правительство до проведения новых выборов в апреле 2016 года.
Португалия может стать второй после Греции экономикой юга еврозоны, возглавляемой радикальными левыми, выступающими с антиевропейской риторикой.