Еврокомиссар уверяет, что миграционный кризис не помешает расширению ЕС

Нынешний беспрецедентный миграционный кризис не станет препятствием для расширения ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Когда я начинал свою работу, то говорил, что остановки в нашей работе над расширением не будет", - отметил он.

"За последние 12 месяцев я общался и сотрудничал со всеми нашими партнерами, и мы продолжали инвестировать в то, чтобы помогать им в преодолении всех вызовов, которые ждут их на пути к ЕС", - отметил еврокомиссар.

Читайте такжеВ ЕС к концу 2016 года могут прибыть еще 3 миллиона беженцев – Еврокомиссия

"Нынешний миграционный кризис часто рассматривается как препятствие политике расширения. Зато этот кризис показал важность тесного сотрудничества со странами политики соседства и странами-кандидатами", - подчеркнул Хан.

Он отметил, что расширение ЕС является "длительным процессом, и все страны должны продемонстрировать высокий уровень преданности внедрению реформ".

Напомним, ранее сообщалось, что в докладе Еврокомиссии о прогрессе Турции на пути к ЕС отмечается, что страна замедлила процесс реформ.