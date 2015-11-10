Die Welt: Европа боится "новой Греции"

Об этом пишет Хольгер Цшепиц в своей статье «Европа боится новой Греции», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

А все могло бы быть так хорошо. Еврозона наконец-то нашла образцовую страну, государство, которое стало идеальной анти-Грецией и показало, как работает хорошее антикризисное управление: Португалию. Но сейчас это может оказаться в прошлом, Лиссабон больше не хочет быть примерной страной ради Брюсселя. Напротив: Во вторник им грозит политический переворот. Анти-Греция может превратиться во вторую Грецию.

В понедельник на финансовых рынках, которые всегда очень чувствительны к политическим рискам, игроки в спешке продавали свои инвестиции в Португалии. Прибыль по десятилетним государственным облигациям выросла до 2,879 процента, самый высокий уровень за почти четыре месяца. Фондовая биржа в Лиссабоне упала более чем на два процента.

Инвесторы опасаются падения правоцентристского правительства премьер-министра Педру Пасуша Коэлью. На выборах в начале октября ему не хватило лишь немного голосов, чтобы получить большинство. Тем не менее, под давлением Брюсселя президент Португалии Анибал Каваку Силва поручил Коэлью сформировать правительство.

Левые хотят свергнуть правительство

Теперь оппозиционные силы в парламенте – социалисты, левый блок и коммунисты – договорились свергнуть правительство меньшинства, чтобы забрать власть. В распоряжении пестрой группы более 122 из 230 мест. Если Коэлью не удастся привлечь на свою сторону восемь оппозиционных парламентариев, то его конец близок – а вместе с ним и его программы реформ.

Эксперты американского банка-гиганта «Citi» говорят о грядущем «левом перевороте» - с драматическими последствиями. «Мы предупреждали летом, что Португалия может стать следующей Грецией. Теперь эти опасения могут стать реальностью», пишут эксперты «Citi».

На самом деле, на первый взгляд у Португалии и Греции есть некоторое сходство. Население обеих стран составляет около десяти миллионов человек, они получают прибыль более 170 млрд евро, а их долги существенно превышают годовой экономический доход. Обе страдают из-за схожих структурных проблем и нуждаются в спасении от еврозоны на миллиарды. Теперь у них может сойтись и политическое направление, а также ожесточенные споры с Брюсселем и потрясения на финансовых рынках.

Многомесячный переговорный покер

Программа португальских левых партий – практически копия планов движения «Сириза» в Греции. Португальские коммунисты хотят отменить строгие меры жесткой экономии, введенные международными донорами, повернуть реформы вспять и аннулировать сокращения зарплат. Месячная минимальная заработная плата по всей стране должна вырасти с нынешних 505 евро до 600 евро.

Новый курс не понравится прежде всего Брюсселю. Несложно понять, что за этим последует многомесячный переговорный покер. Португалия до сих пор не выполнила бюджетный план, о котором говорится в предписаниях. Правительственная программа Коэлью также предусматривает снижение налогов и некоторое увеличение минимальной заработной платы. Но дефицит бюджета в следующем году должен составить 2,7 процента, что ниже предела ЕС в три процента.

Если левые партии придут к власти, то долговые прогнозы будут недействительны. Сейчас Португалия вышла из системы спасения и больше не зависит от кредитов стран еврозоны. Тем не менее, страна является одной из самых задолжавших валютных зон. Квота государственного долга составляет 127 процентов, если прибавить обязательства банков, домохозяйств и компаний, то квоты Португалии составят почти 500 процентов, что еще хуже, чем в Греции, долг которой находится на уровне 400 процентов.

Больше не образцовая страна

«Португалия, таким образом, становится весьма уязвимой при оценке рисков на рынках», сказал Альберто Галло, стратег Королевского банка Шотландии. Ранее страна имела репутацию «образцовой ученицы». Теперь имидж может резко измениться. «Страна только начинает свой процесс реформ. Например, банки еще не реструктурированы», говорит Галло.

Большие неприятности грозят от одной из сторон. После политического переворота рейтинговое агентство DBRS может переместить Португалию в категорию «мусор». Хотя конкуренты DBRS – Fitch, S & P и Moody 's уже включили страну в эту категорию, но Европейский центральный банк (ЕЦБ) в качестве критерия для покупки облигаций использует рейтинг DBRS. Если Португалия потерпит неудачу и здесь, то ЕЦБ в рамках своей программы покупки облигаций не сможет больше покупать ценные бумаги Португалии, и португальские банки больше не смогут предоставить государственные облигации в качестве залога в сделках с ЕЦБ.

Что произойдет потом, мы можем видеть на примере Греции. Когда в феврале ЕЦБ перестал принимать греческие ценные бумаги, доходы взлетели. Это сопровождалось потрясениями, которые ощущались во всей еврозоне.

Тем не менее, политический переворот еще не состоялся. Если правительственная программа Коэлью не получит поддержку большинства в парламенте, то президент Силва неизбежно должен будет поручить формирование правительства левым. Он также может объявить правительство Коэлью переходным и назначить проведение новых выборов. Тогда это будет уже другой переворот. Так или иначе, страна больше не годится на роль «образца для подражания».