Обама зарегистрировал аккаунт в Facebook

«Привет, Facebook! Я наконец-то имею свою собственную страницу. Я надеюсь, вы будете считать это местом, где мы можем проводить реальные беседы о наиболее важных вопросах, которые стоят перед нашей страной», — написал глава государства.

Также, Обама призвал оставлять комментарии, делиться друг с другом темами с его страницы.

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В своем сообщении Обама заявил о необходимости «сохранить планету для детей и внуков». Для этого, по его словам, нужно решить проблему изменения климата. Под сообщением опубликовано видео, где Обама гуляет по лужайке Белого дома.

Hello, Facebook! I finally got my very own page. I hope you’ll think of this as a place where we can have real... Posted by President Obama on Monday, November 9, 2015

На сайте администрации президента говорится, что его страница в Facebook является новым способом непосредственного онлайн-общения с американцами и что все сообщения будут исходить исключительного от него самого. «Президент Обама намерен сделать свою администрацию самой открытой для общения, его аккаунт даст возможность американцам обсуждать темы, которые их больше всего волнуют», — отмечается в сообщении.