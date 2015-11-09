У следовавшего из Лондона в Афины самолета British Airways отказал двигатель

Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Афины, успешно приземлился в аэропорт Хитроу.

Об этом сообщает AirLive.net.

Сообщается, что у самолета произошел отказ одного из двигателей и утечка топлива. Пассажиров пообещали направить на альтернативные рейсы.

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Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании British Airways, следовавший сегодня, 9 ноября, из Лондона в Афины, развернулся и начал возвращение в аэропорт Хитроу.

Номер рейса BA632. Самолет сообщил о чрезвычайном положении на борту. Разворот произошел в районе Ла-Манша.