У следовавшего из Лондона в Афины самолета British Airways отказал двигатель
18:57, 09 ноября 2015Мир
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У самолета отказал один из двигателей и произошла утечка топлива.
REUTERS
Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Афины, успешно приземлился в аэропорт Хитроу.
Об этом сообщает AirLive.net.
Сообщается, что у самолета произошел отказ одного из двигателей и утечка топлива. Пассажиров пообещали направить на альтернативные рейсы.
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Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании British Airways, следовавший сегодня, 9 ноября, из Лондона в Афины, развернулся и начал возвращение в аэропорт Хитроу.
Номер рейса BA632. Самолет сообщил о чрезвычайном положении на борту. Разворот произошел в районе Ла-Манша.
Самолету пришлось вернуться в Лондон / @airlivenet
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