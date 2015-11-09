Следовавший в Афины самолет British Airway из-за ЧС на борту возвращается в Лондон - СМИ
15:47, 09 ноября 2015Мир
3623 0
Разворот произошел в районе Ла-Манша.
REUTERS
Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Афины, развернулся и возвращается в аэропорт Хитроу.
Читайте такжеСША усиливают меры авиабезопасности после крушения российского самолета
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на AirLive.net, номер рейса BA632. Самолет сообщает о чрезвычайном положении на борту.
Разворот произошел в районе Ла-Манша.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter