Следовавший в Афины самолет British Airway из-за ЧС на борту возвращается в Лондон - СМИ

Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Афины, развернулся и возвращается в аэропорт Хитроу.

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Как сообщает Газета.ру со ссылкой на AirLive.net, номер рейса BA632. Самолет сообщает о чрезвычайном положении на борту.

Разворот произошел в районе Ла-Манша.