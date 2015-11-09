Премьер РФ посоветовал россиянам забыть о скором возвращении на отдых в Египет

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что полеты из России в Египет в ближайшее время не возобновятся. "Не нужно предаваться иллюзиям, это не будет короткий период. И, по всей вероятности, помимо возвращения наших граждан, для того чтобы обеспечить безопасность для отдыха в Египте, потребуется время", - заявил Дмитрий Медведев, сообщают РИА Новости.

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Он также отметил, что за последние дни из Египта были вывезены 25 тыс. российских туристов. Дмитрий Медведев добавил, что приостановка авиасообщения с Египтом необходима "для того, чтобы окончательно выяснить причины крушения аэробуса А321". По словам премьер-министра, на момент принятия решения о приостановке полетов на египетских курортах оставались 80 тыс. российских граждан.

В настоящее время власти России занимаются вывозом из Египта своих туристов, которые находятся там на отдыхе.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 ноября перелетов из РФ в Египет.