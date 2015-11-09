Чехия ускоренно трудоустроит 500 специалистов из Украины
Правительство Чехии утвердило проект ускоренного трудоустройства на чешских предприятиях 500 технических специалистов из Украины.
Как передает Радио Прага, речь идет о пилотном проекте. В том случае, если он себя оправдает, Чехия предложит упрощенную процедуру оформления виз и представителям других профессий. На первом этапе программы приниматься будут высококвалифицированные специалисты, которых не хватает в Чехии.
При этом премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что занять украинцы смогут лишь те из имеющихся вакансий, которые предлагаются на рынке труда более 30 дней и к которым не будет проявлен интерес со стороны чешских кандидатов на работу.
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Союз промышленности и торговли Чехии позитивно оценил решение правительства, однако считает целесообразным упрощение выдачи разрешений на работу также низкоквалифицированным работникам и специалистам средней квалификации. Профсоюзы новую систему не одобряют и хотят обсудить данный вопрос на ближайшем заседании триумвирата - Совета правительства, представителей работодателей и профсоюзных организаций.