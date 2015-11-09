В Австралии в центре размещения мигрантов начались беспорядки

Как сообщается, заключенные жгут на территории центра костры и занимаются вандализмом, передает Би-би-си. Департамент иммиграции Австралии в заявлении, выпущенном в понедельник, признает, что на территории центра происходят "крупные беспорядки", однако уверяет, что это не "бунт".

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"Они везде разжигают костры, уже прорвались в столовую и помещения, где хранятся личные вещи", - рассказал один из заключенных в интервью каналу ABC News. В то же время в заявлении правительства говорится о "нескольких небольших кострах", зажженных на территории центра.

Сообщается, что из центра была выведена вся охрана.

Согласно австралийским властям, причиной беспорядков стала гибель иранского курда по имени Фазель Чегени, который в субботу бежал из центра. В воскресенье тело Фазеля Чегени нашли на дне обрыва. Медики выясняют причину его смерти.

По словам правозащитников, Фазель Чегени жаловался на то, что не может покинуть центр. "Он говорил другим задержанным, что не может больше оставаться в заключении и просто хочет "выйти наружу", - рассказывает представитель одной из групп по защите прав беженцев Иэн Ринтул.