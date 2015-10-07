Страны ЕС начинают вторую фазу операции по борьбе с нелегальной перевозкой беженцев

Как передает русская служба ВВС, в рамках операции, известной под названием Sophia, ее участникам будет позволено перехватывать лодки с нелегальными мигрантами, досматривать суда и задерживать контрабандистов в водах Средиземноморья.

Ранее в рамках операции Евросоюза по борьбе с нелегальными перевозчиками мигрантов через Средиземное море в Европу, предполагались лишь спасательные операции попавших в бедствие людей.

Управлять активной фазой военно-морской операции предполагается из Рима. Под командованием итальянского адмирала Энрико Кредендино будут несколько кораблей. Присоединится к операции и британский фрегат HMS Richmond.

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"Мы сможем подниматься на борт, досматривать и задерживать подозрительные суда в международных водах, а предполагаемых нелегальных перевозчиков передавать в руки итальянским судебным органам", - объясняла ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

Первый этап совместной операции Евросоюза был начат 22 июня и предусматривал дислокацию в международных водах кораблей, воздушных судов и беспилотников с целью сбора информации и мониторинга. Тогда операция носила название EUNavfor Med.

Вторая фаза операции получила свое название по имени девочки, родившейся на борту европейского судна, которое в августе спасло ее мать-беженку у берегов Ливии.