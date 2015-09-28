В деле Немцова не осталось ни одного обвиняемого, который бы признавал вину

Шадид Губашев, арестованный за соучастие в убийстве Бориса Немцова, на допросе отказался от своих признательных показаний. Таким образом, в деле о расстреле политика не осталось ни одного обвиняемого, который бы признавал вину. Ранее от своих признаний также отказались Заур Дадаев и Анзор Губашев.

Как рассказал "Росбалту" источник, знакомый с ситуацией, до этой недели именно на Шадида Губашева делали "большую ставку" сотрудники СК РФ. Он оставался единственным фигурантом дела, чьи действующие признательные показания были на руках у следствия. Причем (в отличии от Дадаева и Анзора Губашева) Шадид не высказывал категорического желания от них отказаться. Поэтому до последнего момента было не ясно, какую позицию он займет во время допроса, состоявшегося в минувший четверг.

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Однако Губашев под протокол заявил, что отказывается от своих признаний: они якобы были получены путем обмана и давления. Согласно версии Шадида, как-то некие оперативные сотрудники организовали ему в СИЗО встречу с братом Анзором. Тот начал убеждать родственника, что надо дать определенные показания и даже вместе с оперативниками рассказал, какие именно. Благодаря им, уверял Анзор, сидеть дальше будет он, а Шадид вместе с еще двумя обвиняемыми — Хамзатом Бахаевым и Тамерланом Эскерхановым — выйдет на свободу. В результате Шадид Губашев рассказал, что после убийства Немцова он присутствовал при разговоре Анзора и Заура Дадаева, во время которого они обсуждали, как совершили это преступление.

Напомним, что ранее от своих признательных показаний отказались Заур Дадаев и Анзор Губашев, а, намечавшаяся сделка со следствием Хамзата Бахаева, в рамках которой он мог тоже рассказать об обстоятельствах убийствах, сорвалась. Таким образом, в "деле Немцова" больше нет признаний, которые бы не были "отозваны" обвиняемыми.