Оппозиционная партия побеждает на парламентских выборах в Хорватии

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, после подсчета примерно 40% голосов избирателей, ХДС получает около 60 мандатов в 151-местном парламенте Хорватии, передает Русская служба Би-Би-Си.

Правящая Социал-демократическая партия пока получает примерно на пять мест меньше.

Ожидается, что третьей по количеству мест в парламенте станет партия "Мост" - с 18-19 местами в парламенте.

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Основными темами предвыборной кампании были экономика и продолжающийся кризис с мигрантами.

Если правившие до настоящего момента социал-демократы во главе с премьером Зораном Милановичем призывали проявлять к нелегалам сочувствие, то национально-консервативная оппозиция и ее лидер Томислав Карамарко заявили об опасностях, которыми чревата неконтролируемая миграция.

Как сообщал УНИАН ранее, фаворитами на выборах считают социал-демократическую партию действующего премьер-министра Зорана Милановича SDP и оппозиционную правительству правоконсервативную партию президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович HDZ.