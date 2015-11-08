СМИ: Количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 43 человек

Количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста, который случился 31 октября, увеличилось до 43 человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mediafax.

По данным врачей, в госпитале Флореску от полученных травм и ожогов скончались 26-летняя Александра Радулеску и гражданин Турции.

Ранее сообщалось, что в субботу умерли девять человек, которые находились на лечении после трагедии в ночном клубе.

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Как сообщалось, в ночь на 31 октября в одном из ночных клубов Бухареста, где находились около 400 человек, возник пожар - во время пиротехнического шоу загорелись элементы декора, началось сильное задымление, а затем раздался взрыв.

По словам очевидцев, посетители в панике бросились к единственному выходу, где возникла давка.

По состоянию на 4 ноября уже было известно, что в результате пожара погибли 32 человека.

Премьер-министр Румынии Виктор Понта, которого обвиняют в коррупции, подал в отставку после протестов в Бухаресте, вспыхнувших после трагедии в ночном клубе.