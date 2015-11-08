СМИ: Количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста возросло до 43 человек
Ранее сообщалось, что в субботу умерли девять человек, которые находились на лечении после трагедии в ночном клубе.
Количество жертв пожара в ночном клубе Бухареста, который случился 31 октября, увеличилось до 43 человек.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mediafax.
По данным врачей, в госпитале Флореску от полученных травм и ожогов скончались 26-летняя Александра Радулеску и гражданин Турции.
Ранее сообщалось, что в субботу умерли девять человек, которые находились на лечении после трагедии в ночном клубе.
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Как сообщалось, в ночь на 31 октября в одном из ночных клубов Бухареста, где находились около 400 человек, возник пожар - во время пиротехнического шоу загорелись элементы декора, началось сильное задымление, а затем раздался взрыв.
По словам очевидцев, посетители в панике бросились к единственному выходу, где возникла давка.
По состоянию на 4 ноября уже было известно, что в результате пожара погибли 32 человека.
Премьер-министр Румынии Виктор Понта, которого обвиняют в коррупции, подал в отставку после протестов в Бухаресте, вспыхнувших после трагедии в ночном клубе.