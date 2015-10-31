Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших и около 180 пострадавших

Об этом сообщил в субботу вице-премьер, министр внутренних дел Румынии Габриел Опря, передает ТАСС.

В пятницу в клубе, расположенном в подвальном помещении, проходил бесплатный рок-концерт, на который пришло около 400 молодых людей. По предварительным данным, во время пиротехнического шоу загорелись элементы декора из пенопласта на потолке, началось сильное задымление, а затем прогремел взрыв.

Как сообщили очевидцы, многие посетители в панике ринулись к единственному выходу, где произошла давка. Как сообщается, многие погибли от удушья. По данным румынских СМИ, среди погибших есть иностранцы.

Читайте такжеВ ночном клубе в Румынии произошел взрыв, есть жертвы

На место происшествия прибыли 60 бригад скорой помощи и пожарные, был развернут мобильный госпиталь. Пострадавшие были доставлены в 10 больниц Бухареста.

Состояние 25 госпитализированных оценивается как критическое, у многих - серьезные ожоги. Генеральный секретарь министерства здравоохранения Румынии Раед Арафат сообщил, что число жертв трагедии может возрасти.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования семьям погибших при пожаре. "Я шокирован и глубоко огорчен трагедией, которая произошла сегодня ночью в центре города. Это очень печальный момент для всех нас, для нашего народа и для меня лично", - написал он на своей странице в соцсети Facebook. При этом он выразил "солидарность с семьями тех, кто пострадал от этой трагедии".

Глава МВД Опря заявил, что начато расследование причин трагедии. Кроме того, сегодня должно состоятся экстренное заседание кабинета министров страны.