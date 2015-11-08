В российском Хабаровске Boeing 777 перед взлетом задел Ан-26

Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Хабаровска задел самолет Ан-26, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры РФ.

"В аэропорту Хабаровск в воскресенье днем самолет авиакомпании "Аэрофлот" Boeing-777 при выруливании на взлетно-посадочную полосу задел самолет Ан-26. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет должен был лететь в Москву.

Как отметил представитель транспортной прокуратуры, решается вопрос об отправке пассажиров другим самолетом.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.