В российском Хабаровске Boeing 777 перед взлетом задел Ан-26
09:26, 08 ноября 2015Мир
4134 0
Инцидент произошел, когда Boeing выруливал на взлетно-посадочную полосу. Самолет должен был лететь в Москву. В данный момент решается вопрос об отправке пассажиров другим самолетом.
REUTERS
Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Хабаровска задел самолет Ан-26, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры РФ.
"В аэропорту Хабаровск в воскресенье днем самолет авиакомпании "Аэрофлот" Boeing-777 при выруливании на взлетно-посадочную полосу задел самолет Ан-26. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет должен был лететь в Москву.
Как отметил представитель транспортной прокуратуры, решается вопрос об отправке пассажиров другим самолетом.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter