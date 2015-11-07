Боевики "Исламского государства" отпустили из плена 37 христиан

Об этом сообщили сирийские правозащитники, передает Би-би-си. Большая часть освобожденных - люди пожилого возраста.

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По заявлению ассирийской правозащитной группы, выпущенные на свободу были доставлены в город Тель-Тамр в муфахазе (административная единица Сирии) Эль-Хасака.

На контролируемых "Исламским государством" землях в Сирии и Ираке боевики уже захватили в плен сотни людей.