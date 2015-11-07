Лукашенко отвергает призывы к радикальным реформам, однако стремится нормализовать отношения с Западом

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Слишком много сегодня говорят и пишут о структурных реформах. И никто, заметьте, не сказал, что это за реформы. Но если кто-то за реформы, то вы честно скажите, что надо сломать политический строй, государственный строй Беларуси, надо разделить, разрезать государственную - народную собственность и раздать ее", - подчеркнул Лукашенко после принесения президентской присяги.

В то же время Лукашенко отметил, что реформы можно провести за полгода, если к этому будет готов народ. "Если вы готовы на реформы - а это, скажем честно, означает повышение пенсионного возраста, платную медицину, платное образование и т.п., то это можно сделать за полгода", - добавил президент. По мнению Лукашенко, большая часть населения не понимает сути радикальных экономических реформ.

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Лукашенко также заявил, что призывы к кардинальным реформам звучат в основном из-за рубежа. "Стоит говорить откровенно - на эти реформы нас сегодня толкают. И за эти реформы кое-кто сегодня в мире готов много заплатить", - отметил он.

При этом президент Беларуси отметил, что стремится нормализовать отношения с Западом и критически отозвался относительно сопротивления такой политике с Востока. "Но если нас будут на Востоке толкать против Запада, и кто-то будет радоваться санкциям, которые Запад вводит против нас - не дождетесь. Мы будем нормализовывать отношения с Западом, потому что они тоже наши соседи", - подытожил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит препятствий для начала отношений Минска и Запада с «чистого листа».