Эксперты назвали самое популярное имя в мире

По данным эксперта, так любят называть девочек в девяти странах, включая Мексику, Италию и Россию. В США это имя третье по популярности, еще в 20 государствах оно находится на втором или третьем местах.

Для Уоттенберг стало открытием то, что так много разных стран выбрали одинаково звучащее имя. По ее мнению, это говорит о глобализации культуры. Она добавила, что София легко произносится на разных языках и в переводе с древнегреческого языка означает «мудрость», передает Lenta.ru.

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Американка собрала статистику из 49 стран за последние несколько лет. Она отметила, что не включила в исследование Китай, Индию, Нигерию и Бразилию, потому что не смогла получить необходимые данные из этих государств. Самым распространенным именем среди мужчин остается Мухаммед, говорит Уоттенберг.

Исследователь отмечает, что раньше людей вдохновляли религиозные имена Мария (Mary) и Иоанн (John), которое в английском языке произносится как Джон. «Сегодня же родители хотят называть детей так, чтобы это звучало стильно», — объясняет американка.

The Independent не уточняет, какие еще имена популярны в настоящий момент в мире.