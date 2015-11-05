Die Welt: НАТО готовится к бою против Путина и ИГ

В статье Торстена Юнгхольта под названием "НАТО готовится к бою против Путина и ИГ", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что на каменистой равнине слышна канонада. Вверх поднимается дым, танки передвигаются по всей территории. В воздухе летают бомбардировщики В-52, боевые вертолеты Apache и транспортные вертолеты Chinook, высаживается спецназ. С ветром доносится стук пулеметов в сотнях метров. Истребители F-18 поддерживают наземные войска, которые наступают на населенный пункт.

Но боеприпасы, которыми производятся выстрелы, не боевые. Враг мнимый. То, что происходит на военном полигоне в Сан-Грегорио вблизи Сарагосы, является завершением крупнейших учений НАТО в течение 13 лет. С начала октября задействованы 36 000 солдат в Испании, Италии и Португалии. Были развернуты 130 самолетов, 16 вертолетов, 60 кораблей и подводных лодок в Средиземном море и Атлантическом океане. В дополнение к 28 странам НАТО, еще 14 стран-партнеров и наблюдателей приняли участие в колоссальных учениях под названием Trident Juncture.

Бундесвер направил около 3000 солдат, больше чем сейчас задействовано во всех его миссиях за рубежом. Кроме танков, фрегатов и транспортных самолетов, в Испанию отправили даже вьючное подразделение горных стрелков, мулов и лошадей из баварского города Бад-Райхенхаль. НАТО, как можно резюмировать произошедшее, играет мускулами. Но для кого? Кто должен быть впечатлен этой гигантской «демонстрацией силы»?

Это легко можно понять из сценария операции. Все происходит где-то в Африке. Сцена военных действий – фиктивные страны Камон, Лакута и Титан, которые борются за доступ к сырой воде и контроль плотин. Камон занял северную часть меньшего соседа Лакуты и угрожает вторгнуться в Титан. Организация Объединенных Наций опасается глобальных последствий, под угрозой морские пути и энергоснабжение. Поэтому, Совет Безопасности ООН, просит НАТО о помощи, альянс вмешивается с земли, воздуха, моря и с помощью специальных сил.

Конечно, если отбросить мандат ООН, эта сюжетная линия напоминает кризис в Украине. Ханс-Лотар Домрезе, немецкий генерал-полковник и командир учений НАТО, не скрывает этого. Альянс чувствует особую опасность от России как на востоке Европы, так и на юге – в Сирии и в Средиземном море.

Двое россиян наблюдают – и предаются размышлениям

Наибольшим беспокойством в настоящее время является так называемый Анти-доступ / угроза блокирования района (А2 / AD): Москва существенно усилила свое военное присутствие как в Калининграде, так и в Каспийском море, осуществляет там региональное господство и, таким образом, создала возможность, по крайней мере, временно, изолировать от территории НАТО такие регионы, как страны Балтии или части Турции. Поэтому во время Trident Juncture мы практикуемся в том, как альянс «сможет достичь успеха в регионе и в случае военного превосходства противника», сказал Домрезе.

В качестве гостей на учениях в Сарагосе было два российских военных наблюдателя, сказал генерал. Он профессионально говорил им «Добрый день», и сообщал об учениях, как того требуют международные соглашения. Россияне справились с этим не так удачно. Он даже пожимал руку гостям из Москвы, говорит Домрезе. Это официальная часть. При рукопожатии Домрезе, вероятно, думал: Ну да, теперь можете гадать, где находятся Камон, Лакута и Титан. И что это значит для вас.

Послание Домрезе в адрес Кремля вполне понятно: Защита альянса стоит, и НАТО готово в любой момент, даже за пределами своей территории, взять на себя операции по урегулированию кризисов и поставить агрессоров на место. Но это сообщение направлено не только Москве. «Самая большая угроза – это одновременность проблем на Востоке и нестабильная ситуация в южных кризисных регионах», говорит командир НАТО. Сирия, Ирак, Йемен, Сомали, Магриб и, прежде всего, Ливия – вокруг Европы своего рода огненное кольцо, и в ближайшем будущем присутствие НАТО может потребоваться всюду.

Испания имеет анклавы в Африке. Что делать, если террористы ИГ атакуют там? Или в Ливии. «Если страна рухнет, то южное побережье Средиземного моря сгорит, и Африка будет открыта», говорит Домрезе. Затем Сирия, для которой ни у кого нет решения, но не сразу, потому что там активно задействованы русские. «Дом в огне. Мы предлагаем беженцам наши гостевые комнаты. Но в какой-то момент мы должны будем задуматься, как избежать пожара», говорит Домрезе. Или Ирак: 60 стран задействованы там индивидуально, но нет приказа для НАТО. Но это может измениться.

Никто не знает, чего ожидают от альянса в ближайшее время. Поэтому он готовится ко всему. «НАТО является самым сильным военным союзом в мире», сказал его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. «Но мир меняется. Поэтому должно меняться и НАТО». Наиболее заметным признаком этих изменений являются Силы быстрого реагирования (NRF), число которых было увеличено в два раза до 40,000. Кроме того, было создано «острие копья», часть особо быстрого реагирования NRF.

Во время Trident Juncture эти силы вели борьбу против обычных и химических угроз. Они столкнулись с такими сценариями, как «гибридная война», то есть тайными военными операциями, в сочетании с пропагандой, кибератаками и экономическим давлением. Необходимо было справиться с массовыми насильственными переселениями и ухудшением гуманитарной ситуации, а также с кибератаками. И, наконец, информационная война и контрпропаганда велись по всем каналам.

Более 230 воинских частей различных подразделений вооруженных сил и стран проводили согласованные действия на десятках мест в половине Европы. «Учения», сказал Столтенберг, «показывают силу и сплоченность альянса. НАТО готово защищать наших граждан, ценности и территории». Сценарий был вымышленный, «но уроки, которые мы сейчас можем извлечь, очень реальные и чрезвычайно нам помогают».

Военные не забыли высказывание Реслера

Также это видит немецкий генерал Домрезе. «Острие копья» при участии Бундесвера прошло «как положено», мы смогли многое попробовать и теперь знаем, какие войска нужно еще «заточить». Многое еще предстоит сделать в вопросе «многонациональности», то есть согласованности более чем 30 участвующих армий, что неудивительно в таком большом альянсе.

«Есть ряд проблем», говорит Домрезе. Не только для военных, так он хочет это понимать, но, прежде всего, для политики. В то время как для Восточной Европы уже была, наконец, разработана политическая стратегия, то для очагов кризисов на юге ее нет.

Это потому, что тогда в Германии был этот политик, пошутил офицер. Он пообещал: С сегодняшнего дня все будет выполнено. Он имел в виду Филиппа Реслера из СвДП, которому, как известно, это не удалось. Военные, говорит Домрезе, не могут позволить себе пустых обещаний: «Мы должны тренировать наших солдат так, чтобы они могли вступать в бой, когда получают задание».