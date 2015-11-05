СМИ: США и союзники увеличат поставки оружия сирийским повстанцам

Об этом сообщает газета Wall Street Journal ссылаясь на неназванных американских чиновников и их коллег в регионе. Сообщается, что американские чиновники говорят, что администрация Барака Обамы реализует двустороннюю стратегию, в рамках которой сохраняется военное давление на сирийского президента Башара Асада и его российских и иранских сторонников при одновременных попытках американских дипломатов добиться отстранения от власти сирийского президента путем переговоров, передает "Голос Америки".

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По словам чиновников, военный аспект этой стратегии дополняет дипломатический, давая США рычаги влияния за столом переговоров.

За последний месяц, который был отмечен усиленными российскими авиаударами, ЦРУ и их партнеры увеличили поставки военного оборудования, включая противотанковые ракеты TOW повстанцам на севере Сирии, пишет Wall Street Journal. В ближайшие недели, по данным газеты, поток этих поставок возрастет еще больше, поскольку повстанцам необходимо пополнить запасы, истощенные в результате широкого наступления правительственных войск.

"Асад не ощутит никакого давления, которое заставило бы его пойти на уступки, в отсутствие жизнеспособной оппозиции, имеющей возможность, при поддержке своих партнеров, оказывать давление на режим", – приводит газета слова одного из чиновников.

В дополнение к оружию, которое согласились поставить США, саудовские и турецкие официальные лица возобновили переговоры со своими американскими коллегами о разрешении ограниченных поставок переносных зенитных ракетных комплексов отдельным группам повстанцев, отмечает Wall Street Journal.

С их помощью повстанцы смогут сбивать принадлежащие режиму самолеты, особенно те, которые сбрасывают "бочковые бомбы", говорят источники газеты, добавляя, что ПЗРК также послужат средством сдерживания российской военной авиации.

Президент Барак Обама категорически не согласен с этими предложениями, объясняя это рисками для гражданских самолетов и опасениями, что ПЗРК, в конечном итоге, могут оказаться в руках террористов. Для снижения этих рисков американские союзники предложили внести изменения в конструкцию комплексов, оснастив их механизмами блокировки и специальным программным обеспечением, которые не позволят применять их за пределами разрешенных территорий, сообщили газете региональные чиновники, осведомленные об этом предложении.