BBC: Египет разочарован оговоркой Британии относительно А321

Ранее британское правительство заявило, что пошло на этот шаг из-за опасений, что катастрофа российского самолета Airbus могла быть вызвана взрывным устройством, сообщает BBC Украина.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри назвал это решение преждевременным, неоправданным и необоснованным нынешним расследованием аварии.

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По его словам, Египет принял исключительные меры безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейх.

Министр заявил BBC, что последствия британской оговорки могут быть катастрофическими для миллионов египтян, которые живут на доходы от туризма.