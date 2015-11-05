BBC: Египет разочарован оговоркой Британии относительно А321
02:38, 05 ноября 2015Мир
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Египет выразил гнев и разочарование относительно решения Британии приостановить воздушное сообщение с Шарм-эш-Шейхом.
REUTERS
Ранее британское правительство заявило, что пошло на этот шаг из-за опасений, что катастрофа российского самолета Airbus могла быть вызвана взрывным устройством, сообщает BBC Украина.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри назвал это решение преждевременным, неоправданным и необоснованным нынешним расследованием аварии.
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По его словам, Египет принял исключительные меры безопасности в аэропорту Шарм-эш-Шейх.
Министр заявил BBC, что последствия британской оговорки могут быть катастрофическими для миллионов египтян, которые живут на доходы от туризма.
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