Спецслужбам Британии хотят разрешить просматривать историю посещений интернет-пользователей

Согласно новому законопроекту, интернет- и телекоммуникационные компании, а также операторы мобильной связи обязаны будут в течение года хранить информацию о деятельности своих клиентов в сети с тем, чтобы спецслужбы при необходимости могли с этими данными ознакомиться, передает РИА Новости.

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Информация, согласно предложениям правительства, будет собираться со всех устройств — как со стационарных компьютеров, так и с планшетов, ноутбуков и смартфонов.

Сотрудники полиции и спецслужб смогут пользоваться данными сведениями не только для поиска преступников, но и при различных расследованиях, в частности, во время поиска пропавших людей.

"В интернет-пространстве не должно остаться места, в котором те, кто хочет причинить нам вред, будут чувствовать себя в безопасности", — сказала министр внутренних дел Тереза Мэй, представляя законопроект в парламенте страны.

"Но я также подчеркиваю, что полномочия и масштаб деятельности спецслужб должны четко оговариваться и жестко контролироваться", — подчеркнула министр.

Мэй подчеркнула, что британцы не должны опасаться того, что власти будут слишком уж вторгаться в их частную жизнь. Речь, по ее словам, идет лишь о сборе самой базовой информации, "современном эквиваленте детализированного счета за телефон". Храниться будет информация об именах посещаемых доменов, но не о конкретных просматриваемых страницах внутри данных сайтов или о поисковых запросах.