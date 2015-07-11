В российских вузах и школах запрещают Facebook и Twitter

Министерство образования Саратовской области России запретило подведомственным учреждениям использовать в работе популярные интернет-сервисы, включая электронную почту Google, соцсети Twitter и Facebook и сайты на западных доменных именах.

Запрет вводится для "сохранения конфиденциальности служебной информации", сообщает российское издание "Коммерсант".

Школам и вузам предписано перейти на российские аналоги этих сервисов. Эксперты недоумевают, какие конфиденциальные данные могут быть у образовательных учреждений, и связывают рвение саратовских чиновников с заявлением президента Владимира Путина о "шарящих в школах иностранных фондах".

"В целях сохранения конфиденциальности информации, предназначенной для служебного пользования, от утечек запрещается использовать в деятельности учреждений продукты и услуги иностранных интернет-компаний",— говорится в письме министерства образования Саратовской области, разосланном накануне в школы и вузы.

Под запрет попало большинство популярных интернет-сервисов: электронная почта от Google, Yahoo, MSN и AOL, соцсети Twitter, Facebook и Instagram, интернет-мессенджер WhatsApp.

Представителям учебных заведений "не рекомендуется" размещать свои страницы и хранилища данных на британских, немецких и украинских сайтах, а также "в доменных зонах .com, .net, .org и им подобных".

Формально соцсети, например, запрещаются не полностью: их нельзя использовать "для связи с администрацией" и как "способ получения информации об учреждении". Но в письме подчеркивается, что учреждениям следует по всем направлениям перейти на аналоги западных интернет-сервисов, "расположенных на территории РФ и находящихся под юрисдикцией РФ".

В министерстве образования Саратовской области подтвердили подлинность документа, пояснив, что запрет "не распространяется на частную жизнь работников учреждений и обмен информацией в личных целях".

Напомним, 24 июня Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию, что иностранные фонды "шарят по школам", а талантливых учеников "сажают на гранты и увозят".