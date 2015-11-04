Президент Египта заявил, что его страна идет по пути к демократии

По его словам, на предоставление широких политических свобод уйдет время, сообщает Би-би-си. Накануне визита в Великобританию Абдель Фаттах ас-Сиси также сказал, что Египту угрожают экстремистские группировки и нестабильность в соседних странах.

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Он подчеркнул, что ситуация в Египте кардинально отличается от европейской, поэтому несправедливо сравнивать отношение к демократии и правам человека в этих регионах.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Египта в 2013 году возглавил военный переворот, который привел к свержению президента Мохаммеда Мурси.

С тех пор, как утверждают правозащитники, сотни людей были убиты и более 40 тыс. человек находятся в тюрьмах в результате борьбы властей с инакомыслием.

Большинство из них поддерживают запрещенное движение "Братья-мусульмане", однако многие активисты также подверглись преследованию из-за нарушения антипротестного законодательства, по которому министерство внутренних дел вправе запрещать любое собрание количеством более 10 человек.