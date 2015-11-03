В России суд оштрафовал журналиста за фотографию визитки Яроша

Как сообщает ТАСС, сумма штрафа составила 1000 рублей (около 360 гривень).

Как сказал журналист, вернувшись из командировки в Украине для наблюдения за выборами, он начал делиться своими впечатлениями в интернете. В частности, опубликовал на своей странице флаг "Правого сектора", а также визитку Яроша.

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"Это, наверное, моя ошибка, но я делал это не с целью пропаганды, а с информационными целями... На данный момент все удалено", - сказал Штепа.

Как известно, "Правый сектор" внесен в федеральный список запрещенных в России организаций.

Сам журналист сообщил, что не планирует обжаловать решение суда.