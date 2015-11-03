В России суд оштрафовал журналиста за фотографию визитки Яроша
17:02, 03 ноября 2015Мир
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Петрозаводский городской суд России оштрафовал журналиста Вадима Штепу за размещение в соцсети "ВКонтакте" фотографии визитки лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.
Журналист удалил фото из соцсетей / firestock.ru
Как сообщает ТАСС, сумма штрафа составила 1000 рублей (около 360 гривень).
Как сказал журналист, вернувшись из командировки в Украине для наблюдения за выборами, он начал делиться своими впечатлениями в интернете. В частности, опубликовал на своей странице флаг "Правого сектора", а также визитку Яроша.
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"Это, наверное, моя ошибка, но я делал это не с целью пропаганды, а с информационными целями... На данный момент все удалено", - сказал Штепа.
Как известно, "Правый сектор" внесен в федеральный список запрещенных в России организаций.
Сам журналист сообщил, что не планирует обжаловать решение суда.
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