Блокада Крыма: "Правый сектор" уничтожил дорогое вино из Франции (фото)

Об этой ситуации рассказали активисты ПС, сообщает 048.ua.

По словам россиян, они побывали в Европе на музыкальном фестивале. При досмотре автомобиля у них были обнаружены бутылки с французским вином, пивом и другим дорогим алкоголем.

"Остановили сладкую парочку из Эрэфии, которая везла домой элитный алкоголь из Европы. Как оказалось, они отдыхали на музыкальном фестивале. В целом все обошлось без эксцессов. Владелец авто и любитель веселого отдыха в странах "загнивающего Запада" согласился разбить драгоценный груз. Однако не смог. С траурным лицом он просто погрузил заморские крепкие напитки в помойку. Пришлось бить бутылки вместо него, но в его присутствии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянка отреагировала на происходящее очень эмоционально и рассказала бойцам ПС, что те поступают нецивилизованно. О том, насколько цивилизованно в 21-м веке аннексировать территории суверенных стран, ничего сказано не было.

"Показательно, что человек просто демонстрировал неутешительную скорбь, глядя, как на землю льется французское шампанское и немецкое пиво, а его спутница впала в истерику с криками: "что вы делаете?!! Это нецивилизовано!!!". На этом трогательном моменте когнитивным диссонансом подкосило информационную команду "Правого сектора"... А "Правый сектор" продолжает охранять границу с оккупированным Крымом"", - отметили активисты.

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20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

Участники «гражданской блокады» по-прежнему не пропускают фуры на полуостров. Участники крымскотатарского национального движения и представители добровольческих батальонов разбили на административной границе со стороны Херсонской области палаточные городки и заявляют, что не допустят возобновления товарных поставок на оккупированную территорию. Власти России и оккупированного ею Крыма осудили эти действия.