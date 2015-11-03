Президент Египта назвал пропагандой заявление исламистов о "сбитом А321"

В интервью Би-би-си египетский президент подчеркнул, что пока рано делать выводы о причинах крушения самолета.

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"Все заинтересованные стороны могут принять участие в расследовании этого инцидента, но пропагандистские заявления о том, что самолет был сбит боевиками "Исламского государства", направлены лишь на дестабилизацию обстановки в этом регионе и на то, чтобы испортить имидж Египта. Уверяю вас, ситуация в этой части страны находится под контролем", - сказал президент.

Самолет авиакомпании "Когалымавиа" потерпел крушение 31 октября вскоре после вылета из аэропорта курортного Шарм-эш-Шейха. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту.

После катастрофы боевики группировки "Исламское государство" заявили о своей причастности к трагедии, однако никаких доказательств не предоставили.

Руководство авиакомпании "Когалымавиа" заявило, что самолет развалился в воздухе от некоего механического воздействия внешней силы.

В свою очередь американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor cчитает наиболее вероятной причиной крушения самолета подрыв на борту взрывного устройства, которое могло быть либо у смертника среди пассажиров, либо спрятано в багажном отсеке. При этом в докладе агентства также отмечается, что окончательные выводы о причинах катастрофы делать пока рано.