В Петербург привезли тела погибших в авиакатастрофе в Египте

07:09, 02 ноября 2015
Мир
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Первый самолет МЧС России с телами 144 погибших в авиакатастрофе российского самолета А321 прилетел из Каира в Санкт-Петербург.

REUTERS

Об этом сообщает корреспондент Би-би-си из аэропорта Пулково. Второй борт с телами погибших ожидается в Пулково к вечеру.

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Уже с сегодняшнего утра начнется процедура опознания тел родственниками.

Самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург,разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

На его борту находились 224 человека, все они погибли.

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