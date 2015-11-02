Юнкер и Туск выразили соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Египте

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

«С огромным сожалением я узнал о потере такого большого количества жизней во время авиакатастрофы, которая произошла в Синае. Позвольте мне от имени Европейской комиссии выразить глубокое сожаление и соболезнования народу Российской Федерации, а особенно – семьям жертв трагедии и их близким. В это тяжелое время мы поддерживаем российский народ и семьи жертв авиакатастрофы», - подчеркнул Юнкер.

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Он заверил, что соответствующие европейские органы готовы оказать любую необходимую помощь в расследовании этой трагедии.

Туск отметил, что он «крайне опечален известием об авиакатастрофе гражданского пассажирского самолета, произошедшей в Синае и которая стала причиной большого количества жертв». Он выразил «самые искренние соболезнования семьям и близким жертв, а также солидарность с российскими властями и народом».

Как сообщал УНИАН, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября через полчаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра египетской провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. На борту самолета находились 217 пассажиров, в том числе 4 граждан Украины, и 7 членов экипажа. Все погибли.