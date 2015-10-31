Московские следователи начали обыски в Домодедово и "Когалымавиа" по делу о крушении лайнера А321

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК РФ.

Отмечается, что в ходе обысков будет изъята документация, связанная с деятельностью авиаперевозчика, эксплуатацией и техническим обслуживанием самолета.

Читайте такжеНа месте крушения российского самолета на Синае найдены "черные ящики" - СМИ

"С их помощью следствие установит полноту и правильность подготовки воздушного судна и летного экипажа к оказанию услуг по перевозке пассажиров. Кроме этого, следствие намерено допросить лиц, задействованных в работе по подготовке самолета и экипажа", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России в Самаре на месте последней заправки потерпевшего крушение самолета производится изъятие образцов топлива и соответствующей документации, касающейся предполетного обследования технического состояния судна.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено второе уголовное дело по факту авиакатастрофы самолета Airbus-321 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.