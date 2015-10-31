Разбившийся на Синае российский лайнер раньше использовался "Малайзийскими авиалиниями"

Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на отдел по связям с общественностью авиакомпании.

Сотрудник не стал давать комментарии относительно того, были ли какие-либо инциденты или поломки данного лайнера, когда он находился в авиапарке компании.

Читайте такжеМЧС РФ обнародовало список пассажиров потерпевшего крушение российского самолета

По данным интернет-портала Airfleets.net, разбившийся в Египте борт был сдан в эксплуатацию в мае 1997 года и использовался "Малайзийскими авиалиниями". В 2003 году его приобрела Onur Air. В 2007 году компания сдала этот самолет в аренду на один год "Авиалиниям Саудовской Аравии". С 2008 по 2012 год самолет снова эксплуатировался Onur Air, а с апреля 2012 года он с регистрационным индексом EI-ETJ перешел под управление российского перевозчика "Когалымавиа".

Компания Onur Air была основана в 1992 году с центральным офисом в Стамбуле. Начала полеты, арендовав два самолета А320. В настоящее время входит в пятерку основных авиаперевозчиков Турции. Внутри страны осуществляет полеты между 14 городами. Зарубежные направления насчитывают 20 стран и 80 аэропортов. Перевозит около 1,4 млн пассажиров ежегодно. В парке компании девять самолетов А320-232, девять А321-231, пять А330-322 и один борт А330-342.

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.