СМИ: На борту пропавшего в Египте лайнера были только граждане РФ

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в посольстве России в Египте.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 (мск) и пропал с экранов радаров через 23 минуты. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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"На борту Airbus находились 200 взрослых пассажиров и 17 детей", — сообщил собеседник агентства.

По сообщениям агентства Рейтер, власти Египта подтвердили крушение российского самолета в центральной части Синая.