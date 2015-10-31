В Росавиации подтвердили пропажу самолета на Синайском полуострове

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Сергей Извольский, передает ТАСС.

«По предварительным данным, самолет Airbus A320 "Когалымавиа", выполнявший рейс 92-68 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел в 6:51 по мск. В 7:14 он не вышел на связь с Ларнакой (Кипр), метка исчезла с экранов радаров. На борту было 212 человек и 7 членов экипажа», — заявил он.

По информации СМИ, на полуострове найдены обломки самолета, место катастрофы оцеплено сотрудниками сил безопасности Египта.