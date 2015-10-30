Белый дом: Холодной войны нет, так как РФ не сверхдержава
10:07, 30 октября 2015Мир
6088 0
Речь о холодной войне между США и Россией сейчас не идет, поскольку Россия больше не сверхдержава.
REUTERS
Об этом заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, пишет РИА Новости.
Читайте такжеКитайские СМИ обвиняют США и РФ в возвращении к холодной войне
"Нет сомнений, что у нас серьезные разногласия, особенно по Украине и Сирии. Но холодная война характеризовалась противостоянием двух сверхдержав. Сейчас ситуация другая. Россия больше не является сверхдержавой", — заявил Эрнест.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter