Белый дом: Холодной войны нет, так как РФ не сверхдержава

Об этом заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, пишет РИА Новости.

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"Нет сомнений, что у нас серьезные разногласия, особенно по Украине и Сирии. Но холодная война характеризовалась противостоянием двух сверхдержав. Сейчас ситуация другая. Россия больше не является сверхдержавой", — заявил Эрнест.