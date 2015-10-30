Белый дом: Холодной войны нет, так как РФ не сверхдержава

10:07, 30 октября 2015
Мир
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Речь о холодной войне между США и Россией сейчас не идет, поскольку Россия больше не сверхдержава.

REUTERS

Об этом заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, пишет РИА Новости.

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"Нет сомнений, что у нас серьезные разногласия, особенно по Украине и Сирии. Но холодная война характеризовалась противостоянием двух сверхдержав. Сейчас ситуация другая. Россия больше не является сверхдержавой", — заявил Эрнест.

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