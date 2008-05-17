Корабль ЧФ России готовится к участию в операции НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота России «Ладный» готовится к участию в операции объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО в Средиземном море.

Об этом УНИАН сообщили в Службе информации и общественных связей Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Как говорится в сообщении, в настоящее время ведется плановая базовая подготовка российского корабля «Ладный», в августе-сентябре 2008 года он примет участие в ОВМС НАТО в Средиземном море. «Совместно с кораблями НАТО российский боевой корабль будет выполнять задачи контроля за передвижением судов, подозреваемых в причастности к терроризму, незаконному обороту оружия массового поражения и средств его доставки, незаконной перевозке морским путем наркотиков и иной незаконной деятельности, создающей морские риски в акватории Средиземного моря», - отмечается в сообщении.

Как запланировано, после подготовки в базе, изучения руководящих документов НАТО корабль «Ладный» в августе пройдет процедуру интеграции, будет допущен в состав многонационального оперативного соединения в Средиземном море.

В сообщении также отмечается, что согласно планам Главного командования ВМФ РФ, Черноморский флот России в 2008-2009 годах будет «наращивать свое присутствие в районах государственных интересов», активизировать боевую подготовку, участвовать в международных учениях и операциях, способствующих укреплению стабильности на море.