Пентагон хочет внедрить своих солдат в ряды к местным вооруженным формированиям в Ираке и Сирии - WSJ

Пентагон рекомендует Белому дому включить американских корректировщиков огня в местные вооруженные формирования в Ираке, чтобы избежать жертв среди мирного населения от атак по позициям "Исламского государства" ударных вертолетов AH-64 Apache, которых оборонное ведомство США так же советует разместить на иракской территории, передает ZN.ua со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в Пентагоне предлагают отправить военных советников США в помощь армии Ирака непосредственно на линию фронта. Также оборонное ведомство США намерено принять меры для увеличения потенциала иракской разведки.

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Кроме этого, Пентагон советует Белому дому внедрить солдат США в ряды вооруженных формирований сирийской оппозиции или курдского ополчения.

27 октября, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты будут осуществлять "более агрессивные" авиаудары по нефтяным месторождениям "Исламского государства".

В свою очередь, глава Пентагона Эштон Картер заявил, США выработают новый подход к борьбе с ИГ, который заключается в том, чтобы работать с проверенными лидерами тех групп, которые уже воюют против исламистов, предоставлять им вооружение и проводить военную подготовку, поддерживая их действия ударами с воздуха.