ООН осуждает авиаудар по больнице в Йемене, силы коалиции отрицают свою причастность

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил авиаудары по больнице благотворительной организации "Врачи без границ" в Йемене, предположительно совершенные коалицией во главе с Саудовской Аравией, пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Генеральный секретарь призывает все стороны конфликта в Йемене немедленно прекратить все операции, в том числе авиаудары", - говорится в заявлении представителя генсека.

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Вместе с тем, представитель сил коалиции во главе с Саудовской Аравией, генерал Ахмед Ассери в комментарии Reuters сообщил, что авиация действительно выполняла задание в провинции Саада, однако отверг мнение, что самолеты совершили удар по госпиталю.

Ранее УНИАН сообщал, что благотворительная медицинская организация "Врачи без границ" заявила об обстреле одной из своих больниц на севере Йемена военной коалицией во главе с Саудовской Аравией. По словам представителей организации, истребители нанесли несколько ударов по зданию больницы, где в тот момент находились врачи и пациенты. Сообщается, что здание разрушено, медицинское оборудование и запасы уничтожены.