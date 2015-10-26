В Норвегии предлагают приостановить соблюдение Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса

Такое заявление принял исполнительный комитет норвежской Партии прогресса, которая входит в состав правящей коалиции вместе с консервативной партией Хейре, пишет со ссылкой на Aftenposten Европейская правда.

"В нынешней ситуации необходимо, чтобы Норвегия использовала возможность, которую она имеет в соответствии с положениями Шенгенского соглашения, временно приостановив его действия, и начав осуществлять полноценный пограничный контроль", - говорится в документе.

В заявлении также предлагается поставить перед Евросоюзом, в который Норвегия не входит, а также ООН вопрос о пересмотре действующих международных соглашений и конвенций, адаптировав их к текущей ситуации.

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Партия прогресса также не согласна с сокращением основных социальных услуг в результате крупных миграционных потоков.

"В Норвегии социальные услуги лучшие, чем в соседних странах. Мы понимаем, что просители убежища предпочитают приезжать в Норвегию, но у нас просто не хватает возможностей обеспечить всех желающих", - отметил лидер партии Сив Йенсен.

Министр юстиции и член Партии прогресса Андерс Анундсен сказал, что в данный момент вопрос о возвращении мер пограничного контроля не является для правительства первоочередным.

Отмечается, что Партия прогресса известна своей антииммиграционной риторикой, которая усилилась на фоне миграционной волны кризиса в Европе.