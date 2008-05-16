Джордж Буш обеднел за время президентства

Как свидетельствуют последние данные Службы правительственной этики США, за последние семь лет состояние Джорджа Буша и его супруги Лоры сократилось на сумму до 6,5 миллиона долларов, сообщает The Washington Post.

В соответствии с установленными правилами, Служба правительственной этики называет объем собственности руководителей государства в большом приближении. По данным Службы, в начале президентства Буша его состояние оценивалось в сумму от 9 до 24 миллионов долларов, а теперь его верхний порог снизился до 20 миллионов.

Главный актив семьи президента - ранчо в Техасе стоимостью от 1 до 5 миллионов долларов. Большинство финансов семьи вложены в недвижимость и доверительные фонды.

Положение вице-президента Дика Чейни и его жены Линн гораздо лучше - за время пребывания в Белом доме они разбогатели на сумму до 29 миллионов. Сейчас состояние вице-президентской четы составляет от 21 до 99 миллионов долларов.

Опубликованная в апреле налоговая отчетность свидетельствует, что за 2007 год Буши получили доход в размере 924 тысяч долларов, а Чейни - в размере 3 миллионов.

Лента.ру