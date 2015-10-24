Лавров: Москва поможет "Свободной сирийской армии" - BBC

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телеэфире, что Москва готова оказать поддержку бойцам оппозиционной группировки "Свободная сирийская армия" c воздуха там, где она ведет борьбу против джихадистов.

"Мы не хотим учитывать ни конкретно интересы одного Башара Асада, ни конкретно интересы одной оппозиции. Мы хотим учитывать интересы Сирии", - подчеркнул российский министр в программе "Вести в субботу", передает BBC Украина.

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"Свободная сирийская армия" получала поддержку стран Запада, но с тех пор, как Россия начала наносить авиаудары по сирийской территории, ее позиции, по некоторым сообщениям, попадали под российские обстрелы.

На Западе неоднократно заявляли, что российские авиаудары почти не вредят "Исламскому государству".